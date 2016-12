Lar dos Idosos recebe doações em Vilhena

Na manhã de hoje, sábado, 3, o Lar dos Idosos Maria Tereza da Lamarta recebeu várias doações da Fazenda Independência, em Vilhena.

Segundo a coordenadora da entidade, Adenir Eva Correa Pereira, esse é o terceiro ano consecutivo que a fazenda realização doação para o lar.

Adenir informou que este ano foi doado um poço artesiano, três cadeiras de rodas, uma geladeira e uma cama de hospital com grade.

“Em nome da diretoria do Lar dos Idosos agradeço a Fazenda Independência pela doação que vão ajudar muito no funcionamento do Lar”, agradeceu a coordenadora.

Já encarregada administrativa da Fazenda Independência, Franciele Lima, disse que as doações são uma forma da fazenda retribuir o sucesso das atividades para a comunidade vilhenense.

Atualmente o Lar atende 44 idosos, e precisa de doações. As pessoas que desejam doar algo para o Lar podem entrar em contato através do telefone (69) 3322-4700.

