Rapaz é detido após furtar pinga em mercado

Fabiano da Silva Ferreira, de 20 anos, foi detido na noite deste sábado, 3, após furtar um garote de pinga num mercado localizado na Avenida Curitiba, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi chamada pelo proprietário do estabelecimento, onde relatou que o suspeito adentrou ao mercado foi até a gôndola onde ficam as bebidas alcoólicas, pegou um garote de pinga e colocou dentro da bermuda.

A ação do rapaz foi observada por um funcionário que contou ao patrão o ocorrido. Assim que o suspeito saiu do comércio foi abordado pelo dono do mercado, que constatou o furto, em seguida acionou a PM.

Diante dos fatos, o jovem foi levado para a delegacia de Polícia civil e apresentado ao delegado de plantão para providências cabíveis.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia