Veja os ganhadores dos ingressos para “Baile do Hawai” especial de férias

Com ambiente decorado, diversidade em drinks, música eletrônica e ao vivo com o melhor do pagode e sertanejo universitário, o “Baile do Hawai” promete animar a noite de sábado, 10, de dezembro.

O “Baile do Hawai” edição especial de férias acontece no antigo Botequim. O cantor Isaque Donadon, e Boni e Rapaziada, são algumas das atrações da noite.

Os ingressos para o evento já estão à venda no valor de R$25,00, e os da área vip por R$40,00, os pontos de venda são: Banca do Zoio, Banca da Brigadeiro e Casa dos Ingressos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 9 8441-1403.

O Extra de Rondônia em parceria com a WS Publicidade sorteou para os internautas dois ingressos.

Os ganhadores podem retirar seus ingressos na sede do site, na Avenida Liberdade, 3399, no centro de Vilhena. Lembrando que é preciso trazer os documento de identificação, com foto.

Veja o nome dos ganhadores:

** Eduardo Pettler morador do bairro Jardim América.

** Karina Barbosa moradora do bairro Jardim das Oliveiras.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação