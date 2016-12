Albergado é assassinado com sete tiros dentro da própria casa em Vilhena

Na noite deste domingo, 4, a Polícia Militar (PM) registrou homicídio de número 62 neste ano em Vilhena.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima identificada como Reginaldo Gonçalves de Castro, de 26 anos, mais conhecido por “Poca Sombra”, foi morto com sete tiros a queima roupa dentro da casa dele na Rua 17, no bairro Bela Vista, em Vilhena.

De acordo com o irmão da vítima que pediu para não ser identificado, ele e Reginaldo estavam no sofá e assistiam televisão, quando dois homens invadiram a casa e anunciaram assalto, porém, em seguida perguntaram o apelido de Reginaldo que disse Poca Sombra. Diante da resposta os assassinos, atiraram por várias vezes, acertando sete disparos na vítima. Em seguida fugiram numa moto CG de cor escura.

Reginaldo era albergado e usava tornozeleira eletrônica. Ele tem passagens pela polícia, inclusive foi acusado em 2015 de assaltar duas vezes a própria empresa que trabalhou a Casa do Marceneiro.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia