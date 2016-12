Carros colidem em cruzamento e três são levadas ao hospital

Acidente envolvendo um carro VW Saveiro com placas de Santarém-Pará e um Fiat Palio com placas de Vilhena, aconteceu na noite deste domingo, 4, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do Saveiro trafegava pela Avenida Corbélia, sentido BR-364, quando no cruzamento com a Avenida Benno Luiz Graebin, teria avançado a preferencial. Com isso, acabou colidindo com o Palio que seguia sentido BR-174.

Na colisão, os ocupantes do Palio, sendo o motorista a esposa dele e uma filha, sofreram ferimentos e foram levados ao pronto-socorro do Hospital Regional.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia