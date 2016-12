Duas pessoas ficam feridas em acidente com caminhonete

Acidente envolvendo uma caminhonete S-10 e uma moto Biz aconteceu na manhã deste domingo, 4, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da picape trafegava pela Avenida 28, quando no cruzamento com a Rua 41, colidiu com a motociclista que seguia sentido BR-364.

No choque, a condutora da moto e a carona sofreram ferimentos e foram socorridas ao pronto-socorro do hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia