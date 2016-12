Término de namoro quase termina em morte

Luiz Antonio da Silva, de 33 anos, foi esfaqueado na noite deste domingo, 4, na Rua 828, No bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma testemunha relatou a polícia que a vítima havia terminado o namoro com uma mulher por nome Daiane de 36 anos, e eles haviam combinado que cada um pegaria objetos que haviam deixado na casa um do outro e seguiriam suas vidas.

Porém, nesta noite, Daiane foi até a casa do ex-namorado para buscar objetos, e por motivo fútil começou a agredir a vítima, que não quis revidar e virou as costas, neste momento Daiane teria se apossado de uma faca tipo peixeira e desferiu um golpe nas costas de Luiz, mesmo ferido conseguiu correr e buscou abrigo em um bar.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e levou a vítima ao pronto-socorro do Hospital Regional, onde passou procedimentos médicos e seu estado inspira muito cuidado.

A PM foi até a casa da agressora, mas não a encontrou. No local havia duas crianças menores de idade filhas de Daiane sozinhas.

O caso foi registrado para futura investigação da Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia