Vilhenense é preso em Ji-paraná com 100 gramas de cocaína

O jovem vilhenense Jhonatan Wenver Rodrigues Montovani, de 21 anos, foi preso na cidade de Ji-paraná de posse de 100 gramas de substância aparentando ser cocaína.

De acordo com informações, a Central de Operações da Polícia Militar, recebeu denúncia que um homem da cidade de Vilhena tinha ido a Ji-paraná buscar drogas.

Com as características do suspeito e identificação da moto que ele estava trafegando a polícia montou cerco e o abordou na saída da cidade sentido Vilhena.

Em revista, foi localizada em uma bolsa a quantia de 100 gramas de entorpecente. Segundo Jhonatan, disse que a droga era para consumo próprio, já que é dependente químico.

Porém, foi levado para a delegacia e Polícia Civil, onde deverá responder pelo crime de tráfico de entorpecente.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Comando 190