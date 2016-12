AFTOSA: Cabixi é o único do Cone Sul a atingir 100% do rebanho vacinado

De acordo com o relatório parcial da 41ª Etapa de Vacinação contra Febre Aftosa, 99,85% do rebanho bovino foram declarados.

Mais de 95 mil pecuaristas, proprietários de 93.867 propriedades rurais, declararam a imunização.

No total, foram declarados 13.659.036 bovinos e 6.127 bubalinos, faltando a declaração 24.513 bovinos e 26 bubalinos.

O Idaron informou ainda que faltaram as declarações dos proprietários de 556 propriedades rurais.

Todos os municípios rondonienses apresentaram índices de declaração superior a 99%, sendo que Cabixi, Ministro Andreazza e São Felipe do Oeste atingiram 100% do rebanho.

O gerente de Defesa Animal da Idaron, Fabiano Alexandre dos Santos, ressalta que a declaração é importante para a coleta de informações que são usadas em políticas públicas voltadas para o setor. “No momento da declaração, também são coletados dados sobre peixe, leite, cupuaçu, raiva bovina e mal da vaca louca”.

O estado de Rondônia possui o sétimo maior rebanho bovino do Brasil e não registra nenhum caso de febre aftosa desde 1999. O estado também é o quarto maior exportador de carne do país e o oitavo produtor de leite.

INVERSÃO

No próximo ano haverá a inversão do calendário de vacinação, ou seja, na primeira campanha do ano, realizada nos meses de abril e maio, todos os animais deverão ser vacinados e na segunda campanha, em outubro e novembro, deverão ser imunizados apenas os animais de 0 a 24 meses.

Texto: Extra de Rondônia / Assessoria

Foto: Divulgação