COLORADO: veja quem prestigiou leilão em prol do Hospital de Câncer de Barretos

Neste domingo, 4, foi realizado em Colorado do Oeste o 15º leilão Direito de Viver do Hospital de Câncer de Barretos.

O evento contou com almoço saboroso, leilão de gados e bingo. Mais de 700 pessoas participaram do almoço. Já no leilão de gado foram comercializadas 380 cabeças de gados arrecadadas, com uma renda bruta de R$ 279.000,00.

O bingo também contou com a participação de muitas pessoas. Felipe Cardoso ganhou R$ 2.500,00. Já Claudeir Neris, Aparecida dos Santos, Eloi da Silva Medeiros, Aguinaldo Rodrigues da Silva, ganharam juntos R$2.500,00 e o prêmio de R$ 5.000,00 foi para a pequena Fernanda, de apenas 9 anos, da Linha 5. O amigo da família garota, Gerino Paulo Macedo, marcou a cartela.

Toda renda arrecada no evento foi revertida em prol do Hospital do Câncer de Barretos. Várias pessoas prestigiaram o evento que contou com a cobertura do Extra de Rondônia. Veja as fotos.

Click nas fotos para ampliar

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia