Em MT, Raupp e Cassol são alvos de manifestantes no “Muro da Vergonha”

Os senadores de Rondônia Valdir Raupp (PMDB) e Ivo Cassol (PP) são conhecidos negativamente no Estado do Mato Grosso (MT).

Ao lado de outros senadores, Raupp e Cassol fazem parte do “Muro da Vergonha”, outdoors espalhados pela cidade que mostra a indignação da população por serem favoráveis à aceleração da votação no Senado para acabar de uma vez por todas com o pacote anti-corrupção.

Entre os senadores aparece o presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB). Os outdoors foram espalhados neste domingo, 4, durante manifestação.

Após aprovar por quase unanimidade o texto-base do pacote de dez medidas anticorrupção do Ministério Público, o plenário da Câmara dos Deputados derrubou vários pontos importantes da proposta. Leia mais aqui.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação