Ex-dono do açougue Ki-Carne é preso pela PF sob suspeita de participação em fraudes de licitação

Em mais uma ofensiva contra corruptos e corruptores em Vilhena, a Polícia Federal (PF) prendeu o ex-proprietário do açougue Ki-Carne e Empório da Carne, Marcos Nantes, popular “Marcão”.

A prisão ocorreu na manhã desta segunda-feira, 5, no antigo açougue do Léo, na Avenida 22, no bairro Parque São Paulo, em Vilhena.

No local, a polícia encontrou um revólver calibre 38 municiado e mais 25 projeteis intactos. Além disso, vários pacotes de carnes que estavam no chão com aparência e cheio de estragadas, e provavelmente seriam entregues ainda hoje nas escolas municipais.

Marcão, já havia sido detido pela PF por suspeita de participação em fraudes de licitação, envolvendo a prefeitura de Vilhena.

Marcos foi levado para a delegacia Polícia Federal. A atual esposa de Marcos também foi conduzida para sede da PF.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia