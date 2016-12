Juiz Eleitoral vai esclarecer diplomação de vereadores reeleitos que estão presos

O Juiz Eleitoral de Vilhena, Andersson Cavalcante Fecury, vai esclarecer duvidas a respeito da diplomação dos vereadores Ângelo Mariano Donadon Junior (PSD), Carmozino Alves Moreira (PSDC) e Vanderlei Amauri Graebin (PSC).

O trio se encontra preso desde outubro por envolvimento em esquema de loteamentos.

Em mensagem enviada ao Extra de Rondônia, Fabíola Bernardo Canuto Franco Assunção, analista do judiciário, informou que as explicações ocorrerão em entrevista coletiva à imprensa às 09h00 desta quarta-feira, 7, no Cartório Eleitoral.

Segundo Fabiola, o assunto tem gerado muita dúvida na população.

DIPLOMAÇÃO

A diplomação dos três vereadores acima citados foi determinada pelo magistrado na semana passada. Enquanto Carmozino encontra-se na Casa de Detenção, em Vilhena, Vanderlei e Junior, por serem advogados, estão no Centro de Correição da Polícia Militar, em Porto Velho. Eles foram afastados de suas funções parlamentares e não recebem salário.

Conforme o edital, a diplomação ocorrerá na segunda-feira, 12 de dezembro, às 09h00, no auditório da Câmara de Vilhena.

De acordo com um advogado consultado pelo Extra de Rondônia, a lei ampara a diplomação dos três vereadores, já que eles são apenas acusados e o processo judicial do qual fazem parte não foi transitado em julgado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia