Motoqueiro bate em caminhonete estacionada, fratura perna e quebra dentes

O acidente foi registrado por volta das 8h30 desta segunda-feira, 5, na Avenida Celso Mazutti, proximidades da Fuck Auto Peças, Bairro Jardim América, em Vilhena.

Segundo apurado no local, a vítima, Moisés Pires, de 24 anos, estava trafegando com sua moto XR, placa NCV-7299 pela via, sentido Pimenta Bueno, quando nas proximidades da Fuck colidiu numa caminhonete estacionada.

Com o impacto, Moisés, que cumpre pena no regime semiaberto quebrou a perna e dentes da boca. A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e socorrida ao Hospital Regional.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia