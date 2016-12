Motoqueiro se envolve em colisão e foge sem prestar socorro a vítima

Colisão entre motos ocorreu por volta das 13h00 desta segunda-feira (5) na entrada do Bairro Solar de Vilhena, cruzamento com a Avenida Brigadeiro.

Populares relataram que o motociclista causador do acidente fugiu numa moto Honda Biz vermelha.

A placa foi anotada e pode ajudar a polícia a encontrar o dono do veículo.

A vítima, uma mulher que trafegava numa Honda Pop 100 foi conduzida ao HR com ferimentos e dores no corpo originados do acidente.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia