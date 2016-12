OAB realiza entrega de credenciais para novos advogados

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB/RO) realizou a entrega solene de credenciais para 25 novos advogados, na manhã desta sexta-feira, 2, na Subseção de Vilhena.

Após o tradicional juramento, os novos profissionais foram parabenizados pela diretoria da entidade, recebendo a credencial da OAB/RO, a carteira da Caixa de Assistência aos Advogados de Rondônia (Caaro) e o Manual do Jovem Advogado.

O presidente da OAB/RO, Andrey Cavalcante, enalteceu os novos profissionais que receberam credenciais para atuarem na promoção da ordem e da justiça no estado. “Essa é uma nova fase que começa na vida de todos vocês. Suas trajetórias serão repletas de muitas lutas, mas também de muitas alegrias. Nós, advogados e advogadas, não construímos nossa história na facilidade e na abastança e, sim, fizemos nossa própria estrada e agora estamos crescendo e nos preparando”, comentou.

O presidente da Subseção de Vilhena, Estevan Soletti, lembrou o atual cenário político do Brasil e enfatizou a importância da atuação dos novos advogados em busca da ética para a sociedade.

“Em nome da diretoria da Subseção da OAB Vilhena, ao mesmo tempo que é uma honra falar nesta manhã para vocês, há uma grande responsabilidade na minha fala, porque tenho que falar em nome de uma diretoria de Subseção. E essa responsabilidade é dizer para vocês: o que esperar a partir de agora? É uma nova fase, pode ser até clichê, mas é. Assim eu penso que em nome da Subseção, o que eu posso refletir é algo que nós temos visto cotidianamente, seja no exercício profissional dos nossos escritórios, seja na OAB/RO. E o que temos visto é que o profissional da advocacia neste cenário nacional em que vivemos precisa reunir no mínimo três virtudes: humildade, coragem e a ética”.

Estevan ressaltou ainda que cada advogado formado deve sentir orgulho e encher o peito para dizer: “eu sou advogado. Eu sou advogada”, completou destacando que deseja sucesso na vida profissional e pessoal de cada novo profissional acolhido.

O professor e presidente da Rede Gonzaga de Ensino Superior (Reges), José Gonzaga da Silva Neto, também participou da solenidade de entrega das credenciais e homenageou os novos advogados.

“As duas profissões em que podemos trabalhar até a chegada de nossa morte são o magistério e o Direito. O magistério é a profissão que nos ensina a chegar a todas as outras. E trabalhar pela justiça também é uma honra. Por isso, sucesso Ordem dos Advogados do Brasil! Nós, representantes de um seguimento do povo brasileiro, confiamos, respeitamos e amamos a OAB”, afirmou.

>>> Confira o nome dos bacharéis que receberam suas carteiras profissionais de advogado:

– Abner Wylhan Alves Oliveira

– Andreia Aparecida Bester

– Bárbara Dellani De Assis

– Daniela Gudim Suchi Balbino

– Deivide Stefani Caçula Arcoverde

– Elisângela De Moura Dolovetes

– Fátima Cristina Muhdel Abed Abrahim

– Fernando Henrique De Souza Gomes Cardoso

– Jimmy Pierry Garate

– Josué Alves Rodrigues Dos Santos

– Josy Bayerl Silvano

– Juliana Patricia Rockenbach

– Kamilla De Padova Paiva

– Lucas Alberto Tostes Correa

– Maira Renata Lima Nascimento

– Mariana Moreira Depiné

– Mariane Bellei

– Michely De Freitas

– Naiara Gleiciele Da Silva Sousa

– Rafael Kayed Atalla Paraizo

– Rafael Mendes Da Silva

– Tatiane Vieira Dourado

– Valquiria Carvalho Selhorst

– Vinicius Nardini

Texto: Assessoria

Fotos: Extra de Rondônia/Assessoria