Rosangela Donadon se reúne com autoridades para implantação de Colégio Militar em Vilhena

O encontro foi realizado na manhã da última sexta-feira, 02 de dezembro, nas dependências da Escola Estadual Zilda da Frota Uchoa, onde participaram da reunião, a Deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB), uma equipe da SEDUC, a prefeita Rosani Donadon (PMDB), vice-prefeito Darci Cerutti (DEM), os vereadores Sargento Suchi (PTN), Leninha do Povo (PTB), Rogério Golfeto (PTN) e Vera da Farmácia (PMDB), além da direção escolar, o ex-prefeito Melki Donadon (PTB) e o Tenente Silva, representante da Polícia Militar.

O intuito da reunião seria debater os principais fatores a serem executados para a implantação do Projeto de Escola Militar em Vilhena. Para a deputada a ação trará resultados positivos à comunidade, diminuindo principalmente a violência nas escolas e fortalecendo a qualidade do ensino.

Vilhena será a terceira cidade de Rondônia, com a execução do projeto e segundo a deputada, pretende ser uma escola modelo para os outros municípios. Ainda nesta próxima terça-feira, 06 de dezembro, parte da equipe reunida, estarão na capital do Estado se reunindo com o Governador Confúcio Moura, e logo após visitando a escola modelo de militarização instalada em Jaci Paraná.

Autor e foto: Assessoria