Em Colorado, casais dizem “sim” em casamento comunitário

Neste sábado, 2, foi celebrado pela primeira vez em Colorado do um casamento comunitário. A cerimônia aconteceu na igreja Católica de Colorado.

O sonho de subir ao altar foi realizado por 17 casais. Em entrevista ao Extra de Rondônia o padre Wilian Lino Orcesi disse que ficou muito feliz em celebrar os casamentos.

“Este casamento comunitário é um compromisso do cristão junto a Comunidade, que diante do altar do Senhor buscam viver sua vocação matrimonial construindo a família. Este evento aconteceu com apoio da Campanha Familiar da igreja Católica”, informou o padre.

De acordo com a organização, um dos principais objetivos do casamento comunitário é atender os casais, principalmente, aqueles que já convivam em união estável.

Veja o nome dos casais:

** Alexandre Laranjeira Sacramento e Marilaine Cristina dos Anjos Laranjeira

**Wanderlei Ferreira da Silva e Lilian Raitz Ferreira

**José Flavio Nascimento Bezerra e Lucinéia Bravin

**Orleans Rodrigues França e Iraci de Souza Batista

**José Pereira da Silva e Adriana Corrêa

**Genival Marim e Leticia Sabrina Amorim Marim

**Nelson Pereira da Silva e Ivonete Pereira Lima

**Rodrigo Martins Avelar e Daiani Piovovar

**Daniel Henrique Martins Pereira e Cristiane Santana Cardoso

**Leandro Tavares Fonseca e Érica Soares dos Santos

** José Edival de Oliveira Pinho e Schirley de Melo Salvino

**Mario Sério da Costa e Marlene do Nascimento Souza

**Flavio Jânio Teles de Paiva e Josilene Borges Rodrigues

**Dougas de Souza Silva e Claudiene Lima Pinho

**Jairo Gonsalves de Souza e Luzinete Maria da Cunha

** Ewertn Bueno Barba e Silvana Ramão da Silva

** José Nascimento e Rita Guarneri

Click nas fotos para ampliar

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia