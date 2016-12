Em Vilhena, futuros gestores constatam abandono de programas sociais que foram referência em RO

Por determinação da prefeita eleita Rosani Donadon (PMDB), uma equipe da futura administração municipal visitou, na manhã desta terça-feira, 6, algumas instalações de programas sociais e constataram uma triste realidade: o abandono.

Em anos anteriores, os programas eram referência em todo o Estado de Rondônia, justamente quando Rosani Donadon era secretária municipal de Bem-Estar Social (Sembes), órgão atualmente conhecido como Semas (Secretaria Municipal de Assistência Social).

Participaram da visita o vice-prefeito eleito, Darci Cerutti, acompanhado da esposa Nair Cerutti, Ivete Pires de Souza e o jornalista Esteban Vera, que farão parte do primeiro escalão da futura administração.

O atual secretário adjunto da Secretaria Municipal de Ação Social (Semas), Luiz Lobianco, acompanhou os futuros gestores nas visitas.

A equipe também visitou o prédio onde funcionava a Central de Produção de Alimentos (CPA) que no passado produzia leite e pão de soja para distribuição gratuita à população carente do município. Atualmente o local está interditado pela Vigilância Sanitária.

De acordo com Luiz, local está parado há mais de um ano e, para que seja reativado, é necessário que passe por uma reforma geral. “Temos que trocar tudo”, diz o adjunto da Semas.

Os futuros gestores também visitaram o Centro da Juventude onde atualmente funciona apenas o programa “Bolsa Família”. Segundo Luiz, o local também precisa passar por reformas e alguns programas que funcionavam estão parados, como a fábrica de bolas e as aulas de informática. “Paramos de fabricar bolas porque, além de material, não temos instrutores e material. Já as aulas de informáticas estão paradas por falta de computadores. Os que tinham quebraram e não teve manutenção”, explicou Luiz.

A situação também é preocupante no local onde funcionava o Banco do Alimento, que há mais de um ano está parado. As instalações estão com problemas e também precisam de reforma para que possam voltar a funcionar.

O grupo também visitou a Casa da Gestante, que funciona parcialmente. Funcionários fazem o que podem, já que as atividades, como a fabricação de fraldas, está paralisada há mais de um ano por falta de matéria prima. De acordo com Luiz, muitas instalações dos programas sociais precisam de reformas e investimentos.

O vice-prefeito Darci Cerutti lamentou que os programas que foram referência no passado, hoje estejam abandonados. Para ele, a reativação destes importantes programas sociais é prioridade. “Vamos trabalhar para que esses programas sociais voltem a funcionar e que a população seja atendida, melhorando assim a qualidade de vida dos vilhenenses”, concluiu.

Texto e fotos: Assessoria