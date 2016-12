PM prende suspeitos por comércio de drogas e homicídios em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 6, policiais do Núcleo de Inteligências (NI) estavam investigando algumas pessoas por conta de assassinatos, assaltos e comércio de drogas na cidade de Vilhena.

Chegou ao conhecimento dos investigadores, que o chefe da quadrilha conhecido por “Bugão” estava usando menores para fazer os “corre” na cidade. E nesta manhã levaria certa quantia de entorpecente para outros traficantes.

A informação levou os policiais até uma casa na Avenida 1718, onde ficaram observando o movimento, quando um homem saiu a pé e foi até uma residência na Avenida 1515 e distribuiu vários envelopes para outras pessoas. Ele foi reconhecido sendo o suspeito Bugão.

Com apoio da guarnição da Força Tática, foi feito abordagem e constatado que nos envelopes havia substancia aparentando ser pasta base de cocaína.

Enquanto os policiais faziam buscas na casa, chegou ao local um homem conduzindo uma moto CG de cor preta e em revista foi encontrado em sua cintura um revolver calibre 38 municiado.

Os militares tinham informação que a moto usada na fuga pelos assassinos de Reginaldo Gonçalves Castro, de 26 anos, no último dia 4, era de cor preta e as características batiam com as descritas por testemunhas do crime.

Diante dos fatos, os envolvidos foram identificados como Valdinei Lopes dos Santos, de 28 anos, Walison Silva da Gama, 20 anos, vulgo “Bugão”, José Elismar Moura, 33 anos, entre outros menores de idade. Eles foram apresentados ao delegado de plantão para providências que o caso requer.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia