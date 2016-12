Preso, Zé Rover é multado por falhas em obra do Centro de Reabilitação Social

O ex-prefeito de Vilhena, José Luiz Rover, afastado do cargo por envolvimento em esquemas de corrupções, foi multado por descumprir com contratos firmados entre a prefeitura e a empresa Hélio Tsuneo Ikino, responsável pela construção do Centro de Reabilitação Social.

A obra está paralisada devido à irregularidades constatadas por peritos em engenharia civil. Para a construção do projeto foi firmado um contrato entre o município de Vilhena e a empresa Hélio Tsuneo Ikino em 17/06/2011 e destinado a quantia de R$ 441.328,40, com prazo de execução em 180 dias

Na primeira análise do processo de licitação foi constatado que o prefeito Zé Rover descumpriu ao apresentar nos autos, projeto básico incompleto e que não satisfaz a exigência legal, não contém os elementos necessários e suficientes para que seja quantificada a obra ou serviço e falta de indicação de locais específicos onde quais e tais serviços seriam executados.

A obra também teve acréscimos durante a construção e ao final apresentou falhas graves, apontadas pela perícia técnica, como infiltrações, rachaduras nas paredes e falhas em instalações que comprometem até mesmo o ligamento da rede elétrica.

O laudo que a perícia emitiu chegou à justiça e ordena que o ex-prefeito Zé Rover seja multado e o atual prefeito e a empresa notificados para que seja realizada as correções, reconstruções dos serviços indicados como irregulares, no prazo de 30 dias.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia