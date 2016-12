Rapaz que diz ter sido violentado destruiu casa do companheiro no Embratel

O suposto estupro de um jovem homossexual seguido de tentativa de assassinato na noite desta segunda-feira, 5, no bairro Embratel, em Vilhena, foi desmentido.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o rapaz agora identificado como João Paulo, de 23 anos, teria ido até a casa do namorado na tarde de ontem e os dois se desentenderam.

Com isso, João teria ingerido bebidas alcoólicas e voltado ao local e furioso porque o companheiro não estava em casa passou a quebrar os móveis da residência do pai do namorado.

O homem, já de certa idade, se apossou de um pedaço de madeira e desferiu um golpe na cabeça de João para que ele parasse com a destruição.

João Paulo, machucado foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regional por populares, onde contou que havia sido violentado por seis homens e ainda esfaqueado.

Quando João estava no hospital, o idoso, pai de seu companheiro, chamou a polícia que foi até ao local para registrar a ocorrência.

Contudo, após receber atendimento, o rapaz não esperou a polícia chegar ao hospital e fugiu tomando rumo desconhecido.

Agora, o fato passa a ser investigado pela Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração