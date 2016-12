Rosangela Donadon anuncia R$ 10 milhões serão investidos no Hospital de Câncer de RO através de recurso da ALE

Neste último domingo, 4, no município de Colorado, a deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) esteve presente no 15º Leilão Direito Viver, evento que acontece anualmente em prol do Hospital de Câncer de Barretos.

Durante o evento realizado no Parque de Exposição Marcos Donadon, a parlamentar disse que está previsto no orçamento da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO) o investimento de R$ 10 milhões para ser destinado para o Hospital de Câncer de Barretos (HCB) em Porto Velho, sendo que, R$ 2 milhões deste valor já estão na conta do Hospital.

Para a deputada todos os parlamentares apoiaram a iniciativa da Assembleia Legislativa, através de seu presidente Maurão de Carvalho (PMDB). “Nós parlamentares estamos sensíveis a causa e estamos fazendo o possível para que o Hospital continue oferecendo um excelente atendimento a todos os rondonienses”, pontuou.

Rosangela Donadon explicou que a construção do hospital está em fase final e, com conclusão da obra a população da região será atendida com a mesma eficiência que o hospital localizado na cidade de Barretos (SP), oferece aos pacientes. “Conforme o tipo de tratamento algumas pessoas ainda precisam ir para a cidade de Barretos, mas com a conclusão da obra todos os procedimentos serão realizados no HCB de Porto Velho”, esclareceu.

A instalação da unidade do HCB no prédio do Hospital de Base, chamado por Barretinho, foi o primeiro passo para a construção do Hospital de Câncer da Amazônia, disse a parlamentar, que ressaltou que, agora, os rondonienses realizarão o tratamento próximo de sua casa e de seus familiares.

A deputada falou também que toda a ajuda para a instituição é necessária, devido a alta complexidade dos tratamentos realizados na instituição. “Precisamos continuar ajudando com eventos que tem o objetivo de apoiar a instituição. O tratamento é complexo e conta com diversos profissionais capacitados”, explicou.

Por fim, a deputada parabenizou a maçonaria pela organização do evento em Colorado, e disse que o comparecimento dos coloradenses e as demais pessoas da região mostra a sensibilidade em ajudar. “A comunidade local e todos que ajudaram na organização estão de parabéns, principalmente a maçonaria que foi a principal organizadora do evento deste ano”, finalizou Rosangela Donadon.

