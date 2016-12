Confira ação da PRF nas últimas 24 horas em Rondônia

Nas últimas 24 horas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou nas rodovias federais de Rondônia ocorrência de 01 acidente de trânsito que resultou em 04 feridos.

FISCALIZAÇÃO LEI SECA:

Foram fiscalizados 781 veículos e 1239 pessoas, destas 266 realizaram teste etílico, sendo que 02 condutores foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool e 03 foram presos.

FISCALIZAÇÃO RADAR:

13 veículos foram flagrados com velocidade acima da permitida para o local.

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO:

145 pessoas receberam orientações de educação de trânsito.

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

PRF registra acidente de colisão frontal com vítima fatal

A Polícia Rodoviária Federal registrou, na data de ontem segunda-feira (5), as 22h e 20 minutos, um acidente que resultou em uma vítima fatal.

O fato aconteceu na altura do quilômetro 515 da BR 364, no seu sentido decrescente, em Ariquemes-RO.

Os policiais receberam um chamado sobre um acidente entre dois caminhões. Ao chegarem ao local, constataram que se tratava de uma colisão do tipo frontal determinada, a princípio, pela invasão de um dos caminhões à pista do outro.

O motorista de um dos caminhões, um homem de 65 anos, faleceu no local, enquanto o motorista do outro caminhão ficou preso nas ferragens, sendo socorrido pelos bombeiros e levado ao Hospital Municipal de Ariquemes.

O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Ariquemes, sendo entregues lá os documentos dos envolvidos no acidente.

PRF recupera caminhonete roubada em Ariquemes/RO

Nesta última segunda-feira (05), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com registro de roubo. A ação ocorreu nas proximidades do quilômetro 519 da BR 364, sentido crescente no município de Ariquemes/RO.

Por volta das 11h20, os policiais da PRF recebeu denúncia de um homem de 34 anos de idade, de uma caminhonete I/TOYOTA/HILUX CD4X, cor branca, ano 2009, que estava estacionada e abandonada em frente a sua casa. Chegado ao local informado, os policiais realizaram consultas nos sistemas e constataram que o veículo se tratava de produto de roubo.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Ariquemes/RO.

PRF captura dois foragidos da justiça na BR 364

Dois foragidos da justiça foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta última segunda-feira (05). As capturas ocorreram durante fiscalizações de rotina realizadas na BR 364, nas cidades de Ouro Preto do Oeste/RO e Ji-Paraná/RO.

Às das 11h15, os agentes da PRF abordaram um veículo tipo táxi no quilômetro 375 da BR 364 e durante os procedimentos de praxe, os policiais notaram nervosismo no ocupante de 39 anos de idade. Diante disto, os policiais efetuaram pesquisas nos sistemas de segurança e encontraram em desfavor do passageiro, um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1° Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, acusado de Homicídio Qualificado.

Os policiais da PRF abordaram, por volta das 15 horas, o veículo M.BENZ/COMIL CAMP, cor branca, ano 2016, que fazia linha de Porto Velho/RO a São Luiz do Monte Melo/GO, no quilômetro 352 da BR 364.

Ao realizar busca no banco de dados, a equipe constatou em desfavor do passageiro de 54 anos de idade, um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, acusado de Lesão Corporal.

As ocorrências foram encaminhadas para a Polícia Civil da localidade.

PRF apreende pistola e munições que vinham sendo portadas por um homem sem licença para tanto

A Polícia Rodoviária Federal conseguiu apreender uma arma e munições na data de ontem, domingo (4). O fato se deu as 15h e 30 minutos na altura do quilômetro 698 da BR 364, no seu sentido crescente, em Porto Velho-RO.

Em uma abordagem de rotina, os policiais encontraram com o condutor uma pistola 938 calibre .380 ACP e 13 unidades de munição. Como não tinha autorização para o porte da mesma, o condutor cometeu, em tese, o delito previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento.

O armamento foi apreendido e o homem conduzido para a Delegacia de Polícia Civil da região.

PRF apreende canários que vinham sendo transportados de maneira ilegal em Vilhena-RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu apreender ontem, segunda-feira (5), as 10 horas da manhã, alguns canários que vinham sendo transportados de forma ilegal na BR 364. O fato ocorreu na altura do quilômetro 01, no sentido crescente, em Vilhena-RO.

Os policiais deram ordem de parada ao veículo MBENZ/MPOLO PARADISO R, conduzido por um homem de 57 anos, e durante a revista no interior do veículo foram encontradas 3 caixas com 6 unidades de animais silvestres do tipo “canário da terra”. Como o motorista não obtinha as necessárias licenças ambientais para o transporte desse tipo de animal, cometeu, em tese, o delito previsto no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais.

Os canários foram apreendidos e o motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia judiciária.

