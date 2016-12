Ex-deputado federal visita Extra de Rondônia e avalia politica regional

O ex-deputado federal Natan Donadon, que tem em Vilhena seu reduto eleitoral, visitou a redação do Extra de Rondônia no início da tarde desta quarta-feira, 7.

Na visita, Natan falou de seus projetos e lamentou a ausência de representatividade política da região do Cone Sul no Congresso Nacional, que gerou prejuízos incalculáveis aos municípios.

Natan, que ficou no cargo por mais de oito anos, fez um balanço de suas ações e avaliou o que isso representou em benefícios e valores para os sete municípios da região.

Ele garante que foram mais de R$ 120 milhões em investimentos destinados para o Cone Sul durante seus dois mandatos na Câmara Federal, o que transformou a região num verdadeiro canteiro de obras.

O resultado desse trabalho ainda colhe os frutos, com a inauguração de obras importantes neste ano, como da nova rodoviária no município de Cerejeiras e a nova prefeitura em Cabixi, duas obras executadas com verbas conquistadas por ele na Câmara dos Deputados.

Para Natan, a vida política está no sangue e garante retornar assim que as condições jurídicas permitirem. “Gosto muito de política. Nada disso foi abalado. Depois de duas décadas, com a minha eleição, o Cone Sul conseguiu ter um deputado federal, o que beneficiou a região. Tenho a consciência tranquila do dever cumprido. E hoje, lamentavelmente, não há ninguém para defender a região em nível federal. Defendi o Cone Sul porque sou daqui, esta é minha casa, onde tenho muitos amigos. Da mesma foram os demais deputados federais destinam a suas emendas para suas regiões. Mesmo assim, ainda estamos colhendo os frutos do nosso trabalho, com mais obras sendo entregues à população”, analisou.

O ex-deputado afirma continuar envolvido na vida política, mas, por enquanto, não como candidato. Sua notória e ativa participação na eleição de sua cunhada, Rosani Donadon, prefeita eleita de Vilhena, lhe fez percorrer o município e relembrar as ações positivas de seu mandato.

FUTURO POLÍTICO

Natan anunciou que o grupo Donadon terá candidatura própria a vários cargos nas eleições de 2018. Uma das vagas que falta ser ocupada é a deputado federal, já que o Cone Sul não conseguiu eleger ninguém da região nas eleições de 2014.

Ele disse que o grupo está fortalecido para eleger uma pessoa comprometida com os interesses da região. “Os prefeitos do Cone Sul estão ‘órfãos’ de representantes. Sabemos que as arrecadações municipais são mínimas e os recursos federais são de extrema relevância para alavancar projetos de grande envergadura. Nesse sentido e pensando na região, é que analisaremos uma pessoa que tenha as condições e esteja capacitada para o cargo”, disse.

AGRADECIMENTO

Natan Donadon agradeceu a população do Cone Sul pelo apoio e reconhecimento a seu trabalho e garante continuar lutando por melhorias para os munícipes. “Repito: esta é minha casa e lutarei por dias melhores para nossa gente”, concluiu.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia