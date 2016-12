Infestação de caramujos africanos gera preocupação de setor de saúde em Vilhena

Em Vilhena, uma infestação de caramujos africanos tem causado transtornos durante este período de chuvas. Para controlar a população deste molusco na cidade, a Vigilância em Saúde do município pede o auxílio dos moradores.

“É muito importante que a comunidade tenha consciência e que tome certos cuidados com o ambiente onde vive. Então pedimos para a comunidade fazer a coleta deles, porque se entrarem em contato com as pessoas podem trazer sérios problemas de saúde”, explica a diretora da Divisão de Endemias Edenilce Modesto.

A diretora da Divisão de Endemias informa que a maior incidência dos caramujos africanos é durante o período chuvoso, e atualmente pode ser encontrados em todos os bairros da cidade.

Ela explica que os moluscos podem ficar até seis meses em repouso total e só nas condições climáticas ideias é que saem à procura de alimentos. O molusco se alimenta de praticamente todas as espécies de plantas e pode ser visto em locais como árvores e até muros.

Segundo Edelnice, uma das medidas de conscientização também tem sido alertar a população quanto ao que fazer depois de realizar a coleta do molusco. “Temos sete pontos de coletas de caramujo africanos nas unidades básica de saúde, e o ideal é que a população recolha esses caramujos utilizando luvas para proteger as mãos de uma possível contaminação, e leve até aos pontos de coletas”, disse Edelnice.

Conforme a Divisão de Endemias, manter o quintal limpo é essencial para combater os caramujos africanos. “Estamos notificando os proprietários de quintais sujos para realizem a limpeza e caso não limpem podem ser multados”, informou Edelnice.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação