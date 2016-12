Ingressos para show de Simone & Simaria serão vendidos com preços promocionais

A dupla Silmone&Simaria se apresenta em Vilhena no dia 9 de fevereiro de 2017. O show será no parque de exposições Ovídio Miranda de Brito, e na próxima sexta-feira, 16, e sábado, 17, os organizadores informam que acontecerá o dia “D”, onde serão comerciados ingressos com valores promocionais.

Os ingressos serão vendidos com preços especiais, sendo que os da pista por R$ 40,00, da área vip por R$ 60,00 e do camarote individual a R$ 80,00, e poderão ser adquiridos nas bancas do Zoio, Brigadeiro e lojas EletroShop, Centro e Park Shopping.

A organização do evento fica a cargo da empresa “Beto Produções e Eventos”, que é a mesma empresa que trouxe há poucos dias a dupla Maiara & Maraísa que encantou os vilhenenses com sucessos nacionais.

Informações sobre o show e camarotes empresariais podem ser obtidas pelos telefones (69) 98433-4843/98112-4499.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação