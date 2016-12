Julinho estreia programa que se torna líder de audiência na Rede TV

Apresentando o programa “Plantão de Polícia”, pela Rede TV canal 9, e 9.1 HD, Júlio César Silva, o conhecido Julinho da Rádio, postou um vídeo de 02 minutos, na rede social Facebook, que ultrapassou os 7,1 mil acessos . O assunto do programa, polêmico, foi voltado à pedofilia.

Julinho fez sua estreia na TV há poucos dias e o programa, que já era líder, aumentou em audiência com as participações dos vilhenenses.

Entre outros assuntos, o programa – que vai ao ar das 12h40 às 14h00, discute questões voltadas à pena de morte, redução da maioridade penal e outros, e tem a participação de profissionais liberais.

Adenilson Magalhães, presidente da FM Positiva e diretor da Rede TV, disse que o importante é investir na programação local. A RedeTV tem 4 horas de programação de Vilhena sendo o “Programa do Valdir” das 11h às 12h, “Fala Vilhena” com Raquel Gonçalves das 12h à 12h40, “Plantão de Polícia” das 12h40 às 14h00 e “Tá na Hora” das 17h30 às 18h15.

Magalhães informou que em janeiro vai apresentar um quadro denominado “A Hora do Consumidor” para tentar auxiliar aos consumidores que não conseguem resolver sua situação no comércio local, aos moldes do apresentador paulsta Celso Russomanno.

“A Rede TV é a única emissora que tem programação própria em Rondônia gerado de Porto Velho para 40 municípios. A partir de março de 2017 todos os jogos que tiverem em Vilhena no campeonato estadual serão transmitidos, ao vivo, para toda a rede sob nossa responsabilidade. Também estamos idealizando um programa semanal de 1h de Vilhena para todo o Estado. Teremos grande oportunidade de mostrar o Cone Sul todo através de matérias”, concluiu Magalhães.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia