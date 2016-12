Motociclista socorrida com dores e corte na cabeça em acidente

A motociclista Mabel Alves foi vítima de mais um acidente registrado no trânsito de Vilhena. Desta vez a colisão foi no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua 1807, Bairro Bela Vista.

Segundo apurado no local, o condutor da Parati, José Luiz Rigoski, relatou que trafegava pela Avenida Brasil com sentido BR-174, quando no referido cruzamento a motociclista avançou e bateu na lateral do carro.

Mabel Alves, pelo que relatou testemunhas, pode não ter visto o carro, já que no momento uma caminhonete realizava conversão e ela atravessou em seguida.

O Corpo de Bombeiros socorreu a mulher ao Hospital Regional com escoriações, um corte na cabeça e reclamava durante o atendimento de dores nas costas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia