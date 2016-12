Segunda parcela do 13° salário dos servidores estaduais será pago nesta quinta-feira

Os servidores públicos estaduais recebem nesta quinta-feira (8) a segunda parcela do 13° salário.

O secretário de estado de Finanças (Sefin), Wagner Garcia de Freitas, anunciou também que o pagamento do mês de dezembro será liberado no próximo dia 21, fechando o ano financeiro. “Em 14 dias serão injetados no comércio de Rondônia quase R$ 400 milhões, em momentos de crise, é um valor muito significativo para aquecer a economia”, afirmou.

O governo do estado irá liberar nesta quinta-feira R$ 135, 5 milhões para pagar a segunda parcela do 13° salário dos servidores. A primeira parcela foi paga no dia 15 de julho. Dia 21 de dezembro serão liberados mais R$ 260 milhões para quitar a folha de dezembro. O secretário Wagner Garcia disse que é uma determinação do governador Confúcio Moura pagar os salários dos servidores dentro do mês trabalhado, bem como honrar com o pagamento das parcelas do 13° salário, conforme prevê a legislação.

O secretário da Sefin disse que o governo de Rondônia vem cumprindo com os compromissos financeiros graças ao ajuste fiscal que vem realizando nos últimos anos e afirmou que o ajuste será intensificado de forma continuada. “É necessário muito esforço e sacrifício para manter o estado com as contas equilibradas”, afirmou.

Autor: Assessoria

Foto: Ilustrativa