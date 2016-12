Vereador coloradense agradece Maurão por destinar van para transporte de pacientes renais

O vereador eleito de Colorado do Oeste, Claudair da Silva, o Buiú (PRB), agradeceu ao presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), por ter destinado emenda parlamentar que assegurou a compra de uma van para o transporte dos pacientes renais até o município de Vilhena, onde realizam as sessões de hemodiálise.

O veículo já está atendendo aos pacientes que precisam se deslocar 87 km entre as duas cidades do Cone Sul para terem acesso ao atendimento de diálise.

“Essa compra foi possível, após termos remanejado uma emenda, que inicialmente seria destinada a promover melhorias no parque de exposições de Colorado do Oeste. Mas, num entendimento com o presidente da Associação dos Criadores de Colorado do Oeste, Ênio Milani, acordamos em adquirir o veículo para atender aos pacientes renais”, declarou Maurão.

Buiú disse que os pacientes agora são transportados com conforto e segurança, em um automóvel novo. “Há um desgaste grande de quem precisa fazer o tratamento de hemodiálise e um veículo confortável oferece uma condição melhor a quem faz esse percurso duas ou três vezes por semana”, completou.

Autor e foto: Assessoria