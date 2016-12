Vilhenense participa de intercâmbio nos EUA

O professor e diretor da escola Marechal Rondon em Vilhena, Flávio Antônio da Graça, participou de uma viagem de intercâmbio aos Estados Unidos. A viagem fez parte de um programa de formação promovido pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).

Em entrevista coletiva, o professor Flávio destacou que a experiência foi de aprendizagem, pois além de conhecer a realidade e funcionamento da Educação Americana, participou de diversas palestras onde discutiram sobre diversas formas de organização do Sistema Educacional Americano.

“A escola venceu na categoria estadual em 2015 o prêmio Gestão Escolar, que analisa o trabalho realizado pela instituição no seu todo, no mesmo ano fui a Brasília receber a premiação que consistia em um valor em dinheiro para a escola e a viagem programada para este ano de 2016”, explicou.

O intercambio ocorreu entre os dias 07 e 25 de novembro, sendo que ao todo 27 diretores de outras escolas também participaram.

“Visitei três cidades a capital Washington, Petersburgo, na Pensilvânia, e metrópole Nova York, nesses lugares pude observar como a educação é trabalhada”, declarou Flavio.

Segundo o professor, a experiência do intercâmbio lhe deixou animado, e com ideias as quais deseja aplicar em seu ambiente escolar.

“Essa experiência servirá de base para promover transformações no ambiente escolar de maneira a aprimorar projetos já existentes e implantar novos”, concluiu.

Click nas fotos para ampliar

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Arquivo Pessoal