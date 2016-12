Baile do Havaí será neste sábado em Chupinguaia

A Estância Guaporé, no município de Chupinguaia, será palco do “Baile do Havai”. O evento ocorrerá neste sábado, 10. Já no domingo, 11, terá um delicioso almoço com um boi assado no rolete.

O baile vai contar com animação da banda Flash Music e também do DJ Dell, da cantora Pietra Mello e dos Garotos do Forró.

O baile vai contar com mesas de frutas tropicais, barman e bartender que vão preparar os drinks saborosos e temáticos como hula hula.

No almoço também terá música, ao vivo, com a cantora Pietra Mello. A organização do baile é da Equipe Pimenta Doce.

As mesas estão sendo vendidas a R$300,00 com capacidade para quatro pessoas e dá direito para ganhar quatro drinks ula ula, quatro colares havaianos, e também direito de participar do almoço.

Os ingressos e as mesas podem ser adquiridas na Lanchonete Pimenta Doce e também na Lanchonete Altas Horas, ou através dos telefones (69) 8140-2038 ou 8100-7070.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação