Confira ação da PRF nas últimas 24 horas nas rodovias de Rondônia

Nas últimas 24 horas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou nas rodovias federais de Rondônia ocorrência de 01 acidente de trânsito que não resultou em feridos.

FISCALIZAÇÃO LEI SECA:

Foram fiscalizados 996 veículos e 1270 pessoas, destas 374 realizaram teste etílico, sendo que 01 condutor foi autuado por dirigir sob efeito de álcool e 01 preso.

FISCALIZAÇÃO RADAR:

Nenhum veículo foi flagrado com velocidade acima da permitida para o local.

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO:

174 pessoas receberam orientações de educação de trânsito.

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

PRF captura homicida foragido da justiça em Ji-Paraná/RO

Foragido da justiça acusado de homicídio qualificado foi capturado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta última quarta-feira (07).

O fato ocorreu durante abordagem de rotina, na zona urbana, na AV. Dois de Abril, do município de Ji-Paraná/RO. Por volta das 16h30, os agentes da PRF deram ordem de parada a um ônibus de transporte interestadual, que fazia linha de Rio Branco/AC a Cascavel/PR.

Ao efetuar busca pessoal no banco de dados, os policiais constataram em desfavor do passageiro de 35 anos de idade, um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido no dia 26.05.2014, pela 1° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, acusado de Homicídio Qualificado, com validade até o dia 14.07.2043.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Policia Civil de Ji-Paraná/RO.

PRF detém homem que fazia uso de documento CRLV falso

A Polícia Rodoviária Federal deteve um homem que fazia uso de CRLV falso. O fato aconteceu na noite de ontem, quando a equipe de policiais patrulhava a BR 364, na altura do quilômetro 318, em Presidente Medici-RO.

Foi dada ordem de parada ao veículo Fiat/Strada, que era conduzido por um homem de 49 anos. Após solicitarem os documentos do veículo e do motorista, os policiais notaram que no CRLV havia visíveis sinais de adulteração, fato que levantou suspeita de o mesmo ser falso. Feita consulta minuciosa aos sistemas, identificou-se que o último CRLV expedido para aquele veículo tinha sido do ano de 2010, em que pese o CRLV apresentado aos policiais ser de 2016. Constatou-se, portanto, ser mesmo falso o mesmo.

Diante dos fatos, o homem foi detido pela prática, em tese, do delito de uso de documento falso. O motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal da região.

ATENÇÃO: Ao se deparar com alguma anormalidade, pessoa ou veículo em atitude suspeita, ligue para o 191 e comunique!

A PRF estará pronta a atender e fará a devida abordagem policial.

Fonte: Assessoria PRF