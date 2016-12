Motoqueiro morre após colidir com picape em cruzamento no Bodanese

Acidente aconteceu no final da manhã desta quinta-feira, 8, no bairro Bodanese, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima identificada como Anderson Severiano Teixeira de Arruda, de 23 anos, pilotava uma moto Honda Bros e trafegava pela Avenida 710, sentido Porto Velho, quando no cruzamento com a Avenida Augusto Nicolielo, teria avançado a preferencial e batido violentamente contra a picape Strada.

No choque, o motociclista sofreu politraumatismo. Ele foi socorrido com vida ao pronto-socorro do Hospital Regional (HR), mas não resistiu aos ferimentos, e assim que de entrada morreu.

Anderson trabalhou como atendente de caixa no Grupo Pato Branco.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia