“RIM FEDE A URINA”: gravações revelam despreocupação de empresário preso com carne imprópria fornecida às escolas

Com exclusividade, o Extra de Rondônia obteve cópia do processo do Ministério Público Federal (MPF) que determinou a prisão, no início desta semana, do empresário Marcos Nantes, ex-proprietário do açougue Ki-Carne, assim como a condução coercitiva de sua companheira, Jennifer Rodrigues Amorim Alves.

Marcão, como era conhecido, era responsável pela entrega de carnes impróprias ao consumo que eram distribuídas às escolas e outros órgãos do município de Vilhena.

Os autos do processo trazem relações comprometedoras interceptadas via telefônica, autorizadas pela justiça.

Numa das gravações, Marcão informa para Jennifer que vai demorar para ir à casa a almoçar porque estava moendo a carne, de novo, já que o produto não gelou direito no freezer e esverdeou no meio.

Entre outra intercepção telefônica, Marcos explica a uma pessoa conhecida pelo apelido de “Tássio”, que a língua conseguia moer, mas o rim não. “Tássio” insiste e Marcão explica: “O Rim não consegue porque fede a urina”. Entretanto, depois, Marcão, que estava na rua no momento do diálogo, volta atrás e determina que o rim seja jogado dentro da carne, para logo depois ser moída na máquina.

Além de Marcão, também foram presos, acusados em esquema de fraude em licitações, os ex-servidores Emerson Santos Cioffi e Everson Abymael Francisco.

> >> CONFIRA, ABAIXO, OS DIÁLOGOS:

CARNE ESVERDEADA

MOER RIM E LÍNGUA PARA O NEGÓCIO

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia