Sábado tem festa “Neon” no Jão; concorra ingressos

Neste sábado, 10, será realizada a festa “Neon” na casa de show Jão. O evento vai contar com várias atrações e promete agitar o fim de semana em Vilhena.

A festa vai contar com a animação da dupla Bruno & Vinícius, do cantor Paulo Jorge , Felipe Lazarin que são de Cuiabá e do DJ Walter Afini de Cáceres.

Além disso, o espaço vai contar com uma decoração especial e com a presença da maquiadora profissional Pollyana Matias.

Mais informações sobre a festa e aquisição e camarotes podem ser obtidas através do telefone (69) 9 84004469 .

O Extra de Rondônia em parceria com a organização da festa a Four Produções vai sortear para os internautas três ingressos para o evento.

Para participar da promoção e concorrer aos ingressos os internautas têm que responder à seguinte pergunta: “Quando será realizada a festa Neon em Vilhena?”.

As respostas devem ser postadas no local destinado aos comentários, abaixo desta matéria, contendo nome completo, endereço e ainda número de telefone para contato.

O sorteio será realizado nesta sexta-feira, 9, e o nome dos ganhadores serão divulgados no site.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação