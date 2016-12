Visando compor elenco, Barcelona fará peneira em Vilhena

O catalão vilhenense, Barcelona FC, já deu pontapé inicial nos bastidores e programações para o Campeonato Rondoniense 2017.

Visando compor elenco com 80% de atletas da região do cone sul, o clube que se profissionaliza no ano vindouro, vai realizar uma “peneira” neste sábado, 13, e domingo, 14.

O elenco ainda em formação será composto por atletas que serão descobertos através das avaliações. Os interessados com idade entre 16 e 30 anos podem estar participando dos testes neste sábado a partir das 14 horas no Park Embratel.

A inscrição será um quilo de alimento não perecível e o atleta deve se apresentar com chuteira e meião.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração