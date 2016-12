BARRACO: esposa de prefeito derrotado é acusada de atrapalhar equipe de transição

Roseli Miranda, esposa do atual prefeito de Pimenteiras do Oeste, João Miranda, está sendo acusada de fazer “barraco” e atrapalhar as ações da equipe de transição da nova gestão municipal que inicia no dia 1º de janeiro de 2017.

A denúncia feita ao Extra de Rondônia é do prefeito eleito Olvindo Luiz Dondé, que afirmou estar tomando as providências jurídicas necessárias contra Roseli, que é professora estadual.

De acordo com “Vino”, como é popularmente conhecido, Roseli maltratou uma pessoa que analisava ações do setor de saúde pública. “O quê ela (Roseli) tem que se meter nas questões do município, já que ela é servidora do Estado?”, questiona o futuro mandatário municipal.

O site deixa espaço à disposição do atual prefeito e sua esposa para eventuais esclarecimentos do caso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação