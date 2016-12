Creche abandonada gera preocupação de pais e alunos em Corumbiara

Com espaço físico de sete salas de aula, tal como cozinha, refeitório, banheiros, sala de professores, orientação, supervisão, direção e almoxarifado, a escola municipal de ensino Infantil “Mundo Mágico”, está paralisada há dois anos no município de Corumbiara.

A Creche foi construída em 2014 com recursos do Programa (Pro infância,) do governo Federal.

Os alunos do pré-escolar migraram para a nova escola infantil e outros, do ensino fundamental, foram transferidos para uma nova escola municipal.

De acordo com reclamações de internautas, durante os dois anos que está sem funcionamento, não houve nenhum tipo de preocupação das autoridades municipais em zelar pela estrutura física, nem com a limpeza do pátio da mesma por parte das secretarias municipais de Educação e Obras.

Conforme mostra as fotografias, o matagal tomou conta das instalações, servindo de criadouro de insetos, inclusive peçonhentos, e mosquitos que podem transmitir doenças como a dengue, zica-vírus e chikungunya.

O Extra de Rondônia deixa espaço às autoridades locais para eventuais esclarecimentos do caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação