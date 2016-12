Food Truck Recanto reinaugura em grande estilo em Vilhena

Na próxima terça-feira, dia 13, o Food Truck Recanto reabrirá suas portas – ou melhor, suas janelas.

O conceito de “food truck” ganhou força nos Estados Unidos ao final dos anos 2000, quando vários restaurantes fecharam suas portas e viram na “cozinha sobre rodas” uma alternativa para driblar a crise e se aproximar dos clientes.

A moda ganhou o mundo e chegou a Vilhena no ano passado com o empreendimento do Grupo Recanto da Praça.

O Food Truck Recanto, que tem o cardápio assinado pelo Chef Thiago Dal Cortivo, tem seus pratos baseados na culinária Tex-Mex, que como explica Thiago, “é uma releitura da culinária tradicional mexicana feita pelos Tejanos, que são Texanos de origem hispânica ou latino-americana”.

A maior novidade é o menu, onde o cliente monta seu prato de acordo com suas preferências, escolhendo a base (como tacos, nachos e burritos) e o tipo de carne (que vai do frango ao camarão), além de várias opções de queijos, molhos e “extras” especiais.

E o Chef Thiago garante que em breve o Food Truck contará com mais novidade: “não gostamos de ficar parados, e já estamos planejando surpresas para o início de 2017”.

O Food Truck Recanto estará estacionado na esquina da Av. Major Amarante com a Rua Osvaldo Cruz, em frente à Clínica Dr. Veit, a partir das 18h.

Autor e foto: Assessoria