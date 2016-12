Governo oferece cooperação técnica aos novos prefeitos de Rondônia

Dez prefeitos eleitos dos maiores municípios do estado receberam, nesta quinta-feira (8), orientações para fazer gestões produtivas no momento em que a recessão afeta as administrações e inviabiliza obras essenciais.

Reunidos na sede da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes, eles ouviram propostas, questionaram e elogiaram as iniciativas que tornam o governo de Rondônia um dos poucos a ter (PIB) Produto Interno Bruto positivo em pleno período recessivo.

Controle de gastos com pessoal, fiscalização e acompanhamento das obras, investimento em obras prioritárias e atenção total com a prestação de contas. Com estas recomendações, os secretários do governo do estado entregaram aos prefeitos o caminho para superar obstáculos comuns às administrações atuais.

Os novos gestores, que assumirão em janeiro as prefeituras de Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Vilhena , Buritis, Cacoal e Pimenta Bueno são estratégicos para Rondônia. Eles vão comandar municípios que concentram cerca de 80% das riquezas do estado.

Fazer administrações com realizações fundamentais para a população, na avaliação do governador Confúcio Moura, que foi prefeito duas vezes em Ariquemes, é um desafio no momento de crise nacional. Superar os obstáculos, entretanto, é construir um caminho ainda mais promissor para o momento em que a fase recessiva passar.

Da parte de Confúcio, ficou explícito durante o encontro, não faltará suporte, como já vem ocorrendo, independente da corrente política do gestor municipal.

Texto e foto: Assessoria