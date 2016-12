Prefeito eleito revela primeiros nomes de seu secretariado em Pimenteiras

Em entrevista por telefone ao Extra de Rondônia, o prefeito eleito Olvindo Dondé revelou os primeiros nomes dos profissionais que farão parte do seu secretariado a partir do dia 1 de janeiro de 2017 na prefeitura de Pimenteiras do Oeste.

De acordo com “Vino”, como é popularmente conhecido, vai apostar em pessoas técnicas para assumir os principais cargos da prefeitura.

O prefeito eleito informou que a secretaria municipal de Educação será comandada pelo professor Uilson, a secretaria de fazenda por Silvia Rodrigues, a secretaria de turismo terá como titular Carlos Rogério Rodrigues e a secretaria de Obras terá o comando de Altermir Castilho Muchon.

O prefeito garantiu anunciar os responsáveis por demais pastas nos próximos dias.

RELAÇÃO COM O LEGISLATIVO

Sobre a relação dele com os vereadores eleitos, “Vino” falou que seu grupo conta com maioria, pois conseguiu eleger cinco dos nove integrantes da próxima legislatura. “Também tenho apoio de dois vereadores eleitos do ‘outro lado’, e acredito que conseguirei apoio dos demais integrantes da Câmara pelo bem da administração do nosso Município”, acrescentou.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia