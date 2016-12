Adolescente que pulou de moto em movimento morre no HR

As informações dão conta que por volta das 14 horas, à adolescente Crislayne Palmeira, de 15 anos, que pulou da moto do namorado em movimento na manhã deste sábado, 10, morreu no Hospital Regional de Vilhena (HR).

A garota estava na garupa da moto do namorado, e testemunhas relataram que eles discutiam, quando ela pulou da motocicleta, bateu com a cabeça no asfalto e sofreu traumatismo craniano.

Ela foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O rapaz não é habilitado e foi levado para a central e polícia para registro da ocorrência. A Polícia Civil deverá investigar o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução facebook