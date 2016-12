Forças policiais impedem fuga em massa no presídio Cone Sul

A tentativa de fuga em massa ocorreu na madrugada deste sábado, 10, por volta das 03h15, no Centro de Ressocialização Cone Sul, em Vilhena.

De acordo com a direção do presídio, havia rumores que no mês de dezembro do corrente uma possível fuga estava sendo planejada por apenados.

Contudo, já estavam em alerta máximo, com isso, policiais da Força Tática, Núcleo de Inteligência, CPRIII, Gesfron e Agentes Penitenciários estavam de prontidão para qualquer emergência.

Porém, nesta madrugada, presos das celas 10 e 14 pavilhão B – cerca de 10 integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), serraram as mesmas e tentaram fuga, mas quando saíram no pátio foram contidos pelas forças policiais, sendo necessários tiros de advertência para contê-los.

Todos foram mobilizados e recolocados em outras celas, até que as celas que eles danificaram sejam consertadas. Na ação, não houve feridos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia