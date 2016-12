Conselho garante que denunciou irregularidades e que alunos jamais ingeriram alimentos de má qualidade

A presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Vilhena (CAE), Eliane Marcelino, enviou nota ao Extra de Rondônia esclarecendo questões relacionadas à distribuição de alimentos, entre eles carne estrada, feito pela empresa pertencente a Marcos Nantes, preso semana passada.

Conforme os autos obtidos com exclusividade pelo Extra de Rondônia, um diálogo mostra como carne era distribuída às escolas do município. É o que comprova gravação autorizada pela justiça.

Na nota, Eliane afirmou que o CAE denunciou todo tipo de irregularidades e que “em nenhum momento permitiu que este tipo de alimento fosse servido aos alunos”.

E completou: “aos pais ou responsáveis por alunos da rede municipal de educação podemos garantir que jamais seu filho ingeriu alimentos de má qualidade. Não podemos permitir que responsabilizem nossos servidores pelo mau caráter de alguns”.

>>> CONFIRA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA:

O Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE), através de sua Presidente Eliane Marcelino, vem à público dizer que:

Vem sendo veiculado na mídia nos últimos dias matérias referentes à entrega de alimentos estragados nas escolas e que os alunos estariam ingerindo tais alimentos.

Ocorre que o (CAE) é formado por servidores efetivos sendo: Diretores, Professores e Merendeiras. Cada escola tem uma comissão que recebe os alimentos os quais são todos devidamente inspecionados antes de serem armazenados ou irem para a cozinha. Portanto o Conselho Municipal de Alimentação Escolar pode afirmar que em nenhum momento permitiu que alimentos com indícios de má qualidade fossem servidos aos alunos.

É importante ressaltar que embora tenham empresas irresponsáveis que prestam um desserviço à sociedade como é o caso desta que entregava a carne, nós do (CAE) sempre fizemos esta empresa substituir alimentos quando percebíamos qualquer possibilidade de estranheza e também notificamos de forma escrita os órgãos fiscalizadores e denunciamos tudo, está devidamente comprovado através de notificações anexadas nos processos. Emitimos relatórios periódicos não só com relação a alimentos, mas também sobre condições de servidores e estruturas das cozinhas e lugares de alimentação dos alunos.

Mesmo nos momentos mais difíceis, a nutricionista Luciane Dalazem, da Secretaria de Educação (SEMED), não permitiu que fossem servidos aos alunos alimentos que pudessem causar danos à saúde, sempre acompanhando de perto os cardápios no dia a dia. Hoje estamos com armazenamento suficientes de ótima qualidade para encerramento do ano letivo.

Aos pais ou responsáveis por alunos da rede municipal de educação podemos garantir que jamais seu filho ingeriu alimentos de má qualidade, não podemos permitir que responsabilizem nossos servidores pelo mau caráter de alguns.

ELIANE MARCELINO

Presidente do CAE

O CAE enviou fotos mostrando como são armazenados os alimentos organizadamente.

Texto: Extra de Rondônia

Informações e Fotos: CEA