Após ser diplomada, Rosani Donadon agradece apoio e garante trabalhar incansavelmente por Vilhena

A prefeita eleita, Rosani Donadon (PMDB), foi diplomada na manhã desta segunda-feira, 12.

A solenidade aconteceu nas instalações da Câmara Municipal de Vilhena. Após uma breve fala do Juiz Eleitoral Andresson Cavalcante Fecury, Rosani foi diplomada, assim como seu vice, Darci Cerutti e demais vereadores eleitos e suplentes.

A organização do ato foi da Justiça Eleitoral e não houve pronunciamentos dos eleitos.

A solenidade será restrita a convidados a fim de evitar tumultos, de acordo com a determinação da Justiça Eleitoral.

Após ser diplomada, Rosani, em entrevista à imprensa, agradeceu o apoio dos vilhenenses e garantiu que vai trabalhar incansavelmente para que o município volte a ser referência em vários setores públicos no Estado de Rondônia. “Conhecemos as dificuldades do município, que passa por um momento delicado. Lutaremos pela Saúde, a Educação, pelo agricultor, setores importantes que merecem uma atenção especial dos gestores públicos municipais. Melhorar Vilhena é o nosso desafio”, frisou.

Com relação aos profissionais que farão parte do primeiro escalão da prefeitura, Rosani afirmou que são pessoas verdadeiras, competentes, que sabem das prioridades da administração. “Nosso foco é 100% em melhorias para o município”, pontuo.

AGRADECIMENTO À FAMÍLIA E AMIGOS

Rosani também agradeceu o apoio de sua família, do seu esposo, Melki Donadon, do seu vice, Darci Cerutti e sua esposa Nair Cerutti, da equipe de trabalho, que estiveram juntos em todo momento da campanha eleitoral. “São pessoas que estiveram comigo desde o primeiro momento e não deixaram que nada atrapalhe esse projeto de melhorar o nosso município de Vilhena”, concluiu.

Texto e foto: Assessoria