Colisão entre moto e carro deixa uma pessoa ferida no Jardim América

Acidente entre uma moto Biz e um carro VW Gol aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, 12, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do automóvel falou que trafegava pela Avenida Antonio Quintino Gomes, sentido Porto Velho, quando no cruzamento com a Avenida Presidente Nasser, parou olhou e como não viu nenhum veículo avançou, mas acabou colidindo com o motociclista que seguia sentido BR-364.

No choque, o motoqueiro sofreu um corte profundo na perna e reclamava de fortes dores no peito. Ele foi levado para o pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia