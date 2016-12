Débora Alves é eleita Garota Transamérica; veja fotos do evento

Em desfile realizado na noite do sábado, 10, no salão do Parque de Exposições de Colorado do Oeste, foi conhecida a representante da beleza na programação de 2017 da Rádio Transamérica Hits.

A candidata Débora Alves, encantou os jurados com sua beleza e charme nas passarelas e foi a escolhida entre as nove candidatas que disputavam a faixa para representar a rádio.

As beldades Jessica Oliveira, Vanessa Carla, Luana Corim, Paula Mezzomo, Kethym Janay e Taline foram bem nos desfiles, mas não tiveram a nota suficiente dos jurados.

Na votação, Daiane foi escolhida como Garota Simpatia, Leilieli recebeu o título de princesa e Débora Alves eleita Garota Transamérica.

Ao final dos desfiles e votações, a Banda Focus, que é do Paraná, animou a festa tocando as melhores músicas do momento.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia