Identificado vítima do acidente na BR-364

A vítima do acidente automobilístico ocorrido na manhã desta segunda-feira, 12, no Km 68 da BR-364, próximo ao distrito de São Lourenço, região rural de Vilhena, foi identificada como Gleison Cosme da Silva, de 24 anos.

Gleison era parente e trabalhava na fazenda do ex-vereador Francisco Juliano Nicolielo, mais conhecido por Kikão do Ki-Carne, (já falecido).

Gleison trafegava com um carro Fiat Strada pela rodovia sentido Vilhena. Informações dão conta que ele e mais duas pessoas que ocupavam o veículo estavam numa festa próximo ao distrito de São Lourenço.

Ele teria perdido o controle da picape e capotou por varias vezes. Gleison sofreu morte instantânea, já as duas pessoas que estavam com ele, foram socorridas ao pronto-socorro do Hospital Regional por pessoas que passavam pelo local. Ainda não há informações e nomes das vítimas que sobreviveram ao acidente.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia